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В Курской области рассказали о ходе разминирования территории региона

В Курской области уничтожили свыше 185 тысяч мин и взрывоопасных предметов
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Сергей Бобылев/РИА Новости

В Курской области саперы Вооруженных сил России нашли и уничтожили уже свыше 185 тысяч мин и взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На сегодняшний день российскими саперами было обнаружено и уничтожено 185 135 мин и взрывоопасных предметов в Курской области», — сказано в сообщении.

Как отметили в правительстве, всего было разминировано свыше 675 км дорог и 26 тыс. га площади региона.

Там напомнили, что по решению оперативного штаба до завершения работ по разминированию территории закрыт въезд в 122 населенных пункта приграничья Курской области, а также на сельскохозяйственные и лесные угодья, прилегающие к ним.

15 марта временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что оперативный штаб ограничил въезд людей в освобожденные территории Курской области, поскольку неразорвавшиеся боеприпасы и заминированные участки создают реальную угрозу жизни. Чиновник отметил, что российские саперы находят запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Он добавил, что по мере продвижения саперов граница зоны, куда въезд гражданам сейчас ограничен, будет сокращаться.

Ранее российский сапер рассказал, как ВСУ маскировали мины в Курской области.

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