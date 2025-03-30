Переданные ВСУ танки застряли в Польше

Предназначенные для Вооруженных сил Украины (ВСУ) австралийские танки M1A1 Abrams застряли в Польше. Об этом сообщает издание The National Interest.

В публикации отмечается, что австралийская сторона обязалась передать Украине 49 танков с условием, что в дальнейшем Канберра получит от США новую версию машин М1А2.

Однако после смены администрации в Соединенных Штатах процесс передачи танков затянулся. Работа «финансируемого США логистического объекта» в польской Жешуве, через который проходит 80% западной военной техники для Украины, была приостановлена. В частности, оттуда вывели подразделения военного снабжения США. Из-за этого, отмечает NI, австралийские Abrams пока так и не попали на Украину.

До этого сообщалось, что страны Запада из коалиции по поставкам дронов для Украины, которую возглавляют Великобритания и Латвия, выделили Киеву €20 млн на закупку разведывательных беспилотников (ISR). Деньги будут выделены из общего фонда помощи Украине, поставка техники ожидается в течение трех месяцев.

Ранее сообщалось, что Норвегия присоединится к коалиции по поставкам Киеву беспилотников.