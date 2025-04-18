Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о готовящейся провокации со стороны ВСУ и украинских спецслужб на временно неподконтрольной Киеву территории региона. Данной информацией чиновник поделился в интервью ТАСС.

Он подчеркнул серьезность угрозы и необходимость соблюдения мер предосторожности.

«По поступившей нам оперативной информации, в преддверии Светлого Христова Воскресенья украинская сторона осуществляет подготовку к массовой кровавой провокации с целью дискредитации России», — сказал Ганчев, призвав жителей региона 19 и 20 апреля ограничить передвижения и избегать массовых скоплений людей, в том числе праздничных мероприятий.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина готова на любые провокации для срыва переговоров между Россией и США по решению конфликта. По его словам, в первую очередь речь идет о провокациях на территории Украины, «где им никто не мешает издеваться над своим населением».

Ранее в Харьковской области ликвидировали две группы иностранных наемников ВСУ.