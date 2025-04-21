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Российские войска уничтожили пункт размещения ВСУ в Харьковской области

Бойцы Росгвардии поразили пункт временного размещения ВСУ в Харьковской области
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Anatolii Stepanov/Reuters

Бойцы Росгвардии уничтожили пункт временного размещения живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Над занятым противником населенным пунктом в Харьковской области операторы БПЛА зафиксировали серьезные помехи в управлении беспилотными летательными аппаратами. Данный район был взят под наблюдение, в ходе которого установлено присутствие нескольких десятков военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении.

В Росгвардии добавили, что после установления цели координаты места расположения украинских войск передали командованию. В результате живая сила ВСУ была уничтожена, подчеркнули в ведомстве.

13 апреля начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма сообщил, что российские бойцы ликвидировали две группы иностранных наемников ВСУ в Харьковской области. По его словам, военнослужащие обнаружили их в лесном массиве на территории Купянского района.

Ранее эксперт рассказал о подготовке российской армии к продвижению в Харьковской области.

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