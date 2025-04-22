Российские военнослужащие начали уничтожать диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его словам, основные бои ведутся в лесной местности. Источник агентства отметил, что подразделения украинской армии доукомплектовали за счет штурмовиков.

До этого сообщалось, что командование украинской армии бросало под удар наемников из Колумбии, чтобы вывести свои элитные подразделения с участка у Гуево, когда за него шли бои на территории Курской области.

По данным ТАСС, колумбийские наемники в числе первых подвергались атакам со стороны России, поскольку командиры ВСУ отвели свои элитные подразделения на вторую линию, где бойцы занимали оборону.

15 апреля депутат Государственной думы Виктор Водолацкий заявил, что в окружение российских военных в Курской области попали наемники из Колумбии и нескольких других стран, воюющие на стороне ВСУ. По его словам, наемники оказались заблокированы вместе с сотнями бойцов ВСУ в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в селе Горналь.

Ранее стало известно о попытках ВСУ удержаться в Курской области.