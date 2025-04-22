Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны детали боев с диверсионными группами ВСУ в Курской области

ТАСС: российские военные уничтожают диверсионные группы ССО ВСУ южнее Гуево
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие начали уничтожать диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его словам, основные бои ведутся в лесной местности. Источник агентства отметил, что подразделения украинской армии доукомплектовали за счет штурмовиков.

До этого сообщалось, что командование украинской армии бросало под удар наемников из Колумбии, чтобы вывести свои элитные подразделения с участка у Гуево, когда за него шли бои на территории Курской области.

По данным ТАСС, колумбийские наемники в числе первых подвергались атакам со стороны России, поскольку командиры ВСУ отвели свои элитные подразделения на вторую линию, где бойцы занимали оборону.

15 апреля депутат Государственной думы Виктор Водолацкий заявил, что в окружение российских военных в Курской области попали наемники из Колумбии и нескольких других стран, воюющие на стороне ВСУ. По его словам, наемники оказались заблокированы вместе с сотнями бойцов ВСУ в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в селе Горналь.

Ранее стало известно о попытках ВСУ удержаться в Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами