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В Москве открылась фотовыставка о «Диктанте Победы»

Количество площадок «Диктанта Победы» достигло 35 тысяч
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Единая Россия

«Единая Россия» открыла фотовыставку о международной акции «Диктант Победы» на Гоголевском бульваре в Москве, сообщается в Telegram-канале партии.

Региональные отделения партии также запустили серию аналогичных фотовыставок, посвященных акции.

Отмечается, что выставки знакомят посетителей с историей акции, географией ее проведения, а также с ключевыми площадками и участниками.

Как рассказал координатор партпроекта «Историческая память», руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин, за время проведения диктанта количество участников выросло в 13 раз, а число площадок увеличилось в 20 раз. Он уточнил, что в этом году зарегистрировано 35 тыс. площадок.

«Отвечать на вопросы будут и на атомном ледоколе, и на орбитальной станции космонавтами, в театрах, музеях, на передовой, в освобожденных регионах. Это показывает, что наша акция не имеет границ», — отметил он.

Сидякин добавил, что в этом году к акции присоединятся 85 стран, тогда как в прошлом году участие приняли представители 61 страны.

«Наша принципиальная позиция, чтобы площадки диктанта действовали в недружественных странах. Это наш ответ на попытки фальсификации истории», — сказал он.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал проведение акции важной традицией для России.

«Это правильно, потому что для того, чтобы помнить, надо знать историю. «Единая Россия» предложила включить в тест вопросы СВО. Это еще раз говорит о том, что та Победа и наша нынешняя Победа, которая неминуема, — это звенья одной цепи: борьбы за родину, за нашу независимость, за мир и за правду», — отметил он.

Напомним, «Единая Россия» проводит «Диктант Победы» с 2019 года. Участники за 45 минут должны ответить на 25 вопросов.

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