В одном районе Владимирской области закрыли школы и несколько предприятий

В Киржачском районе Владимирской области 23 апреля не работают школы и ряд предприятий из-за детонации на складе боеприпасов. Об этом написал губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

«Школы и другие образовательные учреждения в районе сегодня не работают. Также сегодня не будет работать ряд предприятий. Просим сотрудников уточнять график у руководителей», — говорится в сообщении.

До этого Авдеев сообщил, что из четырех пострадавших при взрыве на складах Минобороны госпитализированы трое. Угрозы их жизни нет.

22 апреля после взрыва боеприпасов в Киржачском районе в пункты временного размещения были эвакуированы около 450 человек. Эвакуация была объявлена в семи населенных пунктах Владимирской области: Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревня и поселок Дубки. Пункты размещения были развернуты в Киржаче в пяти школах и двух домах культуры.

23 апреля глава региона рассказал, что детонация на складах постепенно завершается. Также глава региона отметил, что пока в районе не работают образовательные учреждения, а также ряд предприятий. Кроме того, перекрыли несколько дорог, в связи с этим водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее назвали причину пожара и взрыва на складе боеприпасов во Владимирской области.