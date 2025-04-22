Необычный звук российских дронов «Герань-2» объяснили

Российские дроны-камикадзе «Герань-2», применяемые для поражения целей в Харькове и Одессе, издавали необычный звук в связи с новой тактикой применения. Изменения объясняются в Telegram-канале «Военный осведомитель».

Там уточнили, что необычный звук издают стандартные «Герани-2» во время резкого пикирования, которое стало элементом новой тактики применения беспилотных летательных аппаратов.

«Дроны собираются в группы по несколько штук на высоте 2000-2500 метров, их не достают мобильные группы противовоздушной обороны, после этого начинают резкое пикирование к цели на скорости до 90 метров в секунду, что и меняет ранее знакомый размеренный «мопедный» звук на новый более резкий», — говорится в публикации.

До этого эксперт в области БПЛА Денис Федутинов заявил, что перемена звука, исходящего от российских беспилотников «Герань», поразивших цели в Одессе, может свидетельствовать об изменениях в конструкции двигателя аппарата.

Ранее по Киеву нанесли комбинированный удар.