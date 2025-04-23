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Настоятель рассказал, как монастырь в ДНР пережил два года обстрелов ВСУ

Настоятель монастыря в ДНР: обитель пережила два года «армагеддона» обстрелов ВСУ
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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Свято-Успенский Николо-Васильевский мужской монастырь в селе Никольское Волновахского района пережил два года «армагеддона» обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом РИА Новости рассказал настоятель святой обители, епископ Волновахский Амвросий.

«Что было за эти два года? Армагеддон, по-другому не назовешь. Господь проверял всех нас, каждого из нас на прочность. Господь проверял каждого из нас на любовь к себе, насколько мы любим его. Ну, вроде бы, слава Богу, прошли этот экзамен, который Господь нам дал. Слава Богу. Живы, здоровы, а остальное все — это уже мелочи жизни», — рассказал епископ Амвросий.

Владыка Амвросий также сообщил, что получил ранение во время одного из обстрелов со стороны ВСУ и был на время вынужден покинуть монастырь.

Село Никольское, в котором находится монастырь, несколько лет находилось на линии фронта — поблизости от него находится город Угледар, за который велись упорные бои.

Также Управление по документированию военных преступлений Украины установило, что за три года боев украинские войска выпустили по Донецкой народной республике свыше 206 тысяч боеприпасов.

Ранее украинские войска в перемирие нанесли удар по Донецку.

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