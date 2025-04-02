Пенсионерка из пригорода Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) спасала российских бойцов втайне от военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает RT.

Отмечается, что женщина жила в доме, разрушенном от ударов украинской армии. Впервые она столкнулась с российскими военными в подвале, где набирала воду.

Военные попросили у женщины помощи. Она приготовила им еду, дала какие-то вещи, сделала перевязку и сообщила им информацию о позициях ВСУ.

Вскоре женщина смогла получить гражданство России, рассказала она телеканалу.

До этого уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала не видеть в Украине «империю зла» и рассказала, как некоторые бойцы ВСУ «делились последним» с жителями оккупированных частей Курской области и, рискуя собой, спасли их от радикально настроенных сослуживцев и вывезли через Сумскую область в Белоруссию.

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