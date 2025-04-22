Стало известно, как украинские военкомы мобилизовали мужчин в Угледаре

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) мобилизовали мужчин в Угледаре в Донецкой народной республике (ДНР), когда они приходили в пункты выдачи гуманитарной помощи и так называемый «центр несокрушимости». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на жителя города, представившегося Виктором.

По его словам, представители «центра несокрушимости» установили в одном из местных магазинов электрические генераторы и стиральные машины. Кроме того, людям начали предоставлять возможность подключиться к бесплатному Wi-Fi.

«Wi-Fi — это же песня. Без связи сколько. И вот они (работники ТЦК — «Газета.Ru») приехали посмотреть, кто там, что там и как там. <…> Ребят забрали», — рассказал источник агентства.

Он добавил, что аналогичная ситуация наблюдалась в пунктах выдачи гуманитарной помощи.

Как отметил Виктор, мужчин из Угледара регулярно отправляли на фронт под разными предлогами. В результате никто из них домой не вернулся, подчеркнул житель города.

3 октября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что российские подразделения взяли под контроль Угледар в ДНР. В соответствующих сражениях принимали участие бойцы группировки войск «Восток».

Ранее житель Угледара рассказал, как украинские военные грабили гаражи и жилые дома.