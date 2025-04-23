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На Западе рассказали о преимуществах российской САУ «Мста-С»

Army Recognition: САУ «Мста-С» начали оснащать экранами для защиты от FPV-дронов
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Минобороны РФ

Российские самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С» начали оснащать дополнительной защитой от FPV-дронов. Об этом пишет издание Army Recognition.

Журналисты обратили внимание на фотографии САУ, сделанные во время подготовки к параду Победы в Екатеринбурге. На них установки оснащены комплектами антидроновых экранов. Издание отметило, что подобные заводские решения говорят об «изменении стандартов производства».

Дополнительная защита включает в себя решетчатые экраны башни САУ. При этом бортовая часть корпуса защищена стальными экранами. Также на САУ установлены компоненты, прикрывающие место установки дымовых гранатометов, которые не ограничивают функциональность вооружения.

В октябре прошлого года специалисты госкорпорации «Ростех» назвали «Мста-С» самой проходимой и защищенной САУ в зоне спецоперации. В организации отметили, что машина оборудована современными системами управления, которые позволяют применять высокоточные корректируемые боеприпасы.

Ранее «Ростех» оценил защищенность российских танков.

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