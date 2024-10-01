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Стала известна самая проходимая и защищенная САУ в зоне спецоперации

«Ростех»: в зоне СВО самой проходимой и защищенной САУ является «Мста-С»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Специалисты госкорпорации «Ростех» назвали самую проходимую и защищенную самоходную артиллерийскую установку (САУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал госкорпорации.

«Машина оборудована современными системами управления, которые позволяют применять высокоточные корректируемые боеприпасы и работать в режиме одновременного огневого налета, поражая цель пятью снарядами одновременно по разным траекториям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что САУ более проходима в условиях вязкого грунта благодаря гусеничной платформе танка Т-72 по сравнению с западными образцами.

До этого Минобороны Великобритании сообщало, что Лондон поставит Украине 16 самоходных артиллерийских установок AS-90 вместо обещанных до этого 12.

В министерстве уточнили, что в общей сложности поставят 16 единиц, из которых 10 уже отправили Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее Кадыров дал прогноз на исход противостояния с ВСУ в Курской области.

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