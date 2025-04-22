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В зоне СВО ликвидировали командира украинского батальона

В Сумской области ликвидировали командира батальона морпехов ВСУ Колосницына
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Oleg Petrasiuk/AP

Российские войска в зоне специальной военной операции (СВО) ликвидировали командира батальона украинской морской пехоты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Имеется в виду командир 505-го батальона морской пехоты Игорь Колосницын. В 2023 году он принимал участие в боях на Херсонском направлении, в частности в Крынках на левом берегу Днепра. По имеющейся информации, украинский офицер был ликвидирован 17 апреля в одном из приграничных районов Сумской области.

22 апреля сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины пожаловались на «реальный ад» в зоне СВО.

21 апреля депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что на Украине нужно усилить мобилизацию из-за больших потерь и дезертирства в рядах вооруженных сил страны. Она назвала «катастрофической» сложившуюся в армии ситуацию.

Ранее российские военные ликвидировали командира украинского отряда «Острые козырьки».

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