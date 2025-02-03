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Российские военные ликвидировали командира украинского отряда «Острые козырьки»

«РГ»: ВС РФ ликвидировали лидера подразделения ВСУ «Острые козырьки» Спицына
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные ликвидировали главу подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Острые козырьки» Антона Спицына. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление брата Спицына Александра на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Спицына, его брат Антон скончался, получив не совместимое с жизнью ранение в бою. Сам Александр с начала специальной военной операции (СВО) также воюет на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Известно, что военнослужащие отряда «Острые козырьки» проходили обучение у западных инструкторов.

3 января военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные в январе ликвидировали порядка 37 тыс. бойцов ВСУ и иностранных наемников на границах Луганской народной республики (ЛНР). По словам военного эксперта, на территории ЛНР действуют российские группировки войск «Запад» и «Юг». При этом большее число солдат было ликвидировано в зоне ответственности западной группировки.

Ранее ВС РФ поразили военные аэродромы и места хранения топлива на Украине.

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