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Неизвестный поджег здание районной администрации в Самарской области

В Самарской области неизвестный устроил пожар в здании районный администрации
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В Самарской области неизвестный поджег здание районной администрации, пишет Baza.

Инцидент произошел ночью 19 апреля в селе Кошкино. Пожар в здании администрации Кошкинского района на Советской улице начался в кабинете комитета ЖКХ и строительства на первом этаже, там выгорела техника, мебель и пострадали документы. Огонь удалось потушить только полтора часа спустя.

На месте преступления были найдены перчатки и пластиковая крышка. Поджигатель на камеры видеонаблюдения не попал, его разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Ранее в Москве 13-летний школьник поджег дверь опорного пункта полиции по заданию мошенников.

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