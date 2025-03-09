Названо число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде в 2023 году

РИА Новости: при взрыве в Сергиевом Посаде в 2023 году пострадало 120 человек

В результате инцидента летом в 2023 году в подмосковном Сергиевом Посаде, где взорвался склад с пиротехническими материалами, пострадало 120 человек. Об это сообщило РИА Новости.

По данным материалов дела, в связи с последствиями следственные органы посчитали необходимым продлить меру пресечения одному из фигурантов дела. В постановлении суда отмечается, что подозреваемый может попытаться скрыться или помешать расследованию, будучи на свободе.

Мощный взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел 9 августа 2023 года. Масштаб разрушений оказался значительным: взрыв повредил более тысячи квартир в многоквартирных домах, 64 частных строения, 43 коммерческих объекта, а также 11 административных и социальных учреждений. Материальный ущерб был нанесен почти трем сотням автомобилей.

На текущий момент официальный статус потерпевших получили 13 граждан, которые подали иски в рамках данного уголовного дела. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как позже писал Telegram-канал Baza, инцидент мог случиться после того, как водитель, пригнавший машину с порохом для утилизации, попросил прикурить.

Ранее сообщалось, что предприятию в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, уже объявляли предостережение.