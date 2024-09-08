В Воронежской области локализовали пожар возле склада со взрывчаткой

В Воронежской области локализовали ландшафтный пожар, возникший возле склада со взрывоопасными предметами. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Пожар рядом со складом начался в ночь на 7 сентября. Там регулярно происходят детонации — снарядов, суббоеприпасов кассетных снарядов или хранящихся на складе предметов, не уточняется.

«Ландшафтный пожар в Острогожском районе локализован. Детонация происходит значительно реже. Угрозы перехода огня на населенные пункты нет», — рассказал Гусев.

В связи с локализацией пожара было возобновлено движение по трассе Воронеж — Луганск и восстановлено прежде нарушенное электроснабжение соседнего села, еще в одном населенном пункте продолжаются работы на электросетях.

«Идет активная фаза разминирования территории и тушения пожара. Выехавшие жители остаются в пунктах временного размещения и у родственников», — рассказал чиновник.

До этого в Ростовской области ликвидировали пожар на горящей более двух недель нефтебазе. Причиной пожара стала атака беспилотников ВСУ.

Ранее МЧС Белоруссии сообщило о пожаре на складе в Гомеле после падения беспилотника.