В Германии сообщили о переговорах немецких ВВС и Lufthansa на случай «нападения России»

Военно-воздушные силы (ВВС) Германии попросили немецкую авиакомпанию Lufthansa обучить будущих военных пилотов на случай конфликта с Россией. Об этом пишет издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники.

«Ведутся переговоры о том, чтобы летная школа Lufthansa взяла на себя начальную подготовку пилотов истребителей», — отмечается в материале.

По данным издания, эти переговоры являются частью мероприятий по подготовке к «вторжению России на территорию НАТО».

По задумке ВВС ФРГ, после получения гражданской лицензии в учебном центре Lufthansa Aviation Training, пилоты продолжили бы обучение на военных самолетах.

В Lufthansa не стали подтверждать Handelsblatt эту информацию, однако глава компании Карстен Шпор ранее заявлял, что авиаперевозчик поддерживает тесное сотрудничество с бундесвером и готов расширять программы подготовки пилотов.

В настоящее время Lufthansa уже обучает военных операторов беспилотников для Вооруженных сил Германии — по правилам бундесвера, они должны сначала пройти курс гражданского пилотирования, указано в статье.

До этого генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что Вооруженные силы Германии должны быть полностью готовыми к участию в потенциальном конфликте к 2029 году. Бройер пояснил, что выбор этого срока связан с якобы угрозой военного противостояния между Россией и какой-либо страной — участницей НАТО.

Ранее сообщалось, что армия Германии проведет учения на случай «вторжения РФ».