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В ФРГ раскрыли дату, когда немецкая армия должна быть готова к войне

Генинспектор Бройер: армия ФРГ должна быть в полной боеготовности к 2029 году
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Jens Meyer/AP

Вооруженные силы Германии должны быть полностью готовыми к участию в потенциальном конфликте к 2029 году. Такое мнение выразил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер в интервью немецкой газете Welt.

«2029 [год] — наша цель, к этому времени мы должны быть в состоянии полной боеготовности», — заявил собеседник издания.

Бройер пояснил, что выбор этого срока связан с якобы угрозой военного противостояния между Россией и какой-либо страной — участницей НАТО в 2029 году.

Инспектор добавил, что Германия готова обучить дополнительно около 100 тысяч солдат в качестве резервистов. Необходимую общую численность немецких войск генинспектор оценил в 460 тысяч человек. Действующие войска из этого числа должны быть представлены 200 тысячами человек.

6 апреля газета Bild со ссылкой на немецкий бундесвер писала, что ведомство проведет в сентябре массовые военные учения для отработки сценария «нападения России». Ожидается, что в учениях также будут задействованы солдаты стран НАТО, всего готовиться к «российскому нападению» могут до 800 тысяч военных.

Ранее в Германии снова заговорили о нападении России на Европу.

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