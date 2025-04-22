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Кадыров сообщил о предотвращении прорыва ВСУ из Сумской области

Кадыров сообщил, что бойцы «Ахмата» предотвратили прорыв ВСУ из Сумской области
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат» предотвратили прорыв подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Сумской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, утром во вторник, 22 апреля, враг попытался прорваться через государственную границу. Бойцы группы «Аида» из «Ахмата» провели упреждающее минирование, что позволило сорвать план противника. В ходе атаки боевая бронемашина ВСУ подорвалась на минном заграждении. Она была добита ударом с оптоволоконного дрона, заявил лидер Чечни.

«Попытка эвакуации силами БРЭМ обернулась для врага еще одной потерей — техника уничтожена», — написал он.

Кадыров не уточнил, в какой из трех граничащих с Сумской областью регионов России пытались прорваться украинские военные.

Также он отметил, что бойцы спецназа выполнили свою работу профессионально, быстро и с максимальной эффективностью.

«Наши бойцы не просто держат рубеж — они опережают противника на несколько шагов», — добавил глава республики.

22 апреля сообщалось, что ВСУ пытаются удержаться в Курской области, на территорию региона были переброшены 300 украинских расчетов БПЛА.

Ранее были названы три варианта создания линии безопасности вдоль границы РФ.

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