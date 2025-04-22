Появились кадры освобождения монастыря в Курской области

Минобороны опубликовало кадры боя за монастырь в Горнале Курской области

Минобороны РФ опубликовало видеозапись боевой работы группировки «Север» при освобождении монастыря в Горнале в Курской области.

«Минобороны опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск «Север» в ходе освобождения Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря», — отмечается в описании.

На кадрах видно, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили в лесопосадках тела своих сослуживцев. Кроме того, они бросили вооружение.

До этого военный аналитик Борис Рожин заявил, что освободив Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области, Вооруженные силы России получили возможность взять под огневой контроль дорогу к Горналю, поэтому проблемы противника будут лишь нарастать.

Об освобождении ВС РФ Горнальского монастыря стало известно 22 апреля.

По данным Telegram-канала «Северный ветер», связанного с группировкой войск «Север», на территории объекта находились артиллерийские установки, были оборудованы пункты управления БПЛА, в исторических зданиях дислоцировался личный состав Вооруженных сил Украины. Бои за монастырь шли более 10 дней.

Ранее силовики назвали общие потери ВСУ за время боев у монастыря в Горнале.