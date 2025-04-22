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Эксперт назвал преимущества для ВС РФ после освобождения Горнальского монастыря

Аналитик Рожин: освобождение монастыря в Горнале даст ВС РФ оперативный простор
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rodnaya_sudzha/Telegram

Освободив Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области, Вооруженные силы России получили возможность взять под огневой контроль дорогу к Горналю, поэтому проблемы противника будут лишь нарастать. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил военный аналитик Борис Рожин.

«Освобождение обители — это шаг, новая ступенька к дальнейшим операциям ВС России. Контроль высот позволит расширить наступление на Сумскую область для создания буферной зоны», — сказал эксперт.

Он с сожалением отметил, что обитель получила различные повреждения, но выразил уверенность, что ее все восстановят. При этом аналитик подчеркнул, что российским войскам было крайне важно выбить противника с этой высоты.

Об освобождении ВС РФ Горнальского монастыря стало известно 22 апреля.

По данным Telegram-канала «Cеверный ветер», связанного с группировкой войск «Север», на территории объекта находились артиллерийские установки, были оборудованы пункты управления БПЛА, в исторических зданиях дислоцировался личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бои за монастырь шли более 10 дней.

Ранее силовики назвали общие потери ВСУ за время боев у монастыря в Горнале.

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