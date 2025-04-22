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Эксперт объяснил, какие новшества могли появиться в дронах «Герань»

Эксперт по БПЛА Федутинов: Одессу могли атаковать дроны в новой модификации
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Global Look Press

Перемена звука, исходящего от российских беспилотников «Герань», поразивших цели в Одессе, может свидетельствовать об изменениях в конструкции двигателя аппарата. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил эксперт в области БПЛА Денис Федутинов.

«Перемена звука, о которой уже говорят в сети, может свидетельствовать о том, что разработчики внесли какие-то изменения в винтомоторную группу. На частоту колебаний, производимых ею, влияют различные факторы, включая число цилиндров двигателя, тактность, количество оборотов, количество и форма лопастей воздушного винта», — пояснил специалист.

Он допустил, что изменения были направлены на повышение скорости и продолжительности полета «Герани».

21 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе произошла серия взрывов. Он пояснил, что Одессу массово атаковали беспилотные летательные аппараты.

Позднее стало известно, что Вооруженные силы России использовали «Герани» для удара по производственным мощностям государственного предприятия «НИИ Шторм», которое обеспечивает ВСУ радиоэлектронными системами.

По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», российские войска использовали уникальные дроны-камикадзе «Герань» для атаки по объекту в Одессе.

Ранее по Киеву нанесли комбинированный удар.

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