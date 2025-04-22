Дания планирует отправить наемников на Украину для изучения «современного конфликта» с использованием беспилотников. Об этом заявил главнокомандующий сухопутными войсками страны Петер Бойсен, передает Fria Tider.

«Мы отправляем несколько команд, чтобы посмотреть, что пришлось пережить украинцам на месте», — заявил он.

По словам главнокомандующего, военные не едут на Украину, чтобы активно участвовать в войне. Он добавил, что поездку можно назвать одно-двухнедельным курсом, который может начаться уже летом.

Бойсен подчеркнул, что точное количество солдат, которых планируют отправить на украинские территории, неизвестно.

До этого сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросало под удар наемников из Колумбии, чтобы вывести свои элитные подразделения с участка у Гуево, когда за него шли бои на территории Курской области.

По данным РИА Новости, колумбийские наемники в числе первых подвергались атакам со стороны России, поскольку командиры ВСУ отвели свои элитные подразделения на вторую линию, где бойцы занимали оборону.

Ранее стало известно о португальских наемниках в зоне СВО.