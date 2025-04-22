Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросало под удар наемников из Колумбии, чтобы вывести свои элитные подразделения с участка у Гуево, когда за него шли бои на территории Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской группировке войск «Север».

«Они (колумбийские наемники — прим. ред.) у ВСУ работают же как наемники, и под видом ротации заводили их в рощи, в которых стояли вооруженные силы Украины, и выводили свои элитные подразделения», — заявил он.

По словам источника агентства, колумбийские наемники в числе первых подвергались атакам со стороны России, поскольку командиры ВСУ отвели свои элитные подразделения на вторую линию, где бойцы занимали оборону.

До этого депутат Государственной думы Виктор Водолацкий заявил, что в окружение российских военных в Курской области попали наемники из Колумбии и нескольких других стран, воюющие на стороне ВСУ. По его словам, наемники оказались заблокированы вместе с сотнями бойцов ВСУ в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в селе Горналь.

Ранее бойцы РФ уничтожили штурмовые группы ВСУ в Курской области.