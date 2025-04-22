ПВО сбила беспилотник ВСУ над Брянской областью

Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью силами противовоздушной обороны российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

«Двадцать второго апреля около 9.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

21 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над Крымом, позднее над территорией региона была объявлена ракетная тревога.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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