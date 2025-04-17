Часть строений Горнальского монастыря была подорвана

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали часть строений Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь перед уходом. Об этом сообщает ТАСС.

«Несколько групп ВСУ сбежали оттуда в направлении Сумской области. Они подорвали ряд строений на территории комплекса», — рассказали источники агентства.

При этом боевые действия в монастыре продолжаются, несмотря на появившиеся 16 апреля неофициальные сведения о его освобождении.

Монастырь на протяжении нескольких недель был ключевым опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за своего расположения на господствующей над районом высоте. Его штурм продолжают морские пехотинцы 40-й бригады ВС РФ группировки «Север». Из объекта идет тайный лаз на территорию Сумской области Украины.

15 апреля агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что группа ВСУ, находящаяся в монастыре в Горнале, отказалась от переговоров и от сдачи в плен российским военным. 16 апреля стало известно, что при штурме монастыря были уничтожены 200 бойцов ВСУ.

Ранее Mash выложил кадры штурма Горнальского монастыря в Курской области.