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Стало известно, что для возвращения бойцов ВСУ на фронт применяют психотропный препарат

Independent: на Украине стали применять кетамин для возвращения военных на фронт
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Медики на Украине стали использовать кетамин для лечения и быстрого возвращения военнослужащих украинской армии в зону боевых действий. Об этом пишет британская газета The Independent.

«Терапия под пристальным наблюдением с использованием кетамина дала поразительно быстрые результаты. <...> Нам нужно быстрее возвращать людей на передовую», — отметила руководитель украинского центра психического здоровья и реабилитации «Лесная поляна» Ксения Возницына.

По информации издания, пациенты получают интенсивную терапию до, во время и после сеанса под воздействием кетамина. Они принимают психотропный препарат под наблюдением, часто с завязанными глазами и в наушниках, в которых играет успокаивающая музыка.

В прошлом году стало известно, что в вещах пытавшихся атаковать Белгородскую область членов «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) нашли психоактивные и наркотические препараты атропин и кетамин, уточнил телеканал. По данным RT, также было выявлено большое количество антибиотиков (ципрофлоксацина и моксифлоксацина) и обезболивающих.

Ранее житель Часова Яра рассказал о массовом употреблении наркотиков бойцами ВСУ.

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