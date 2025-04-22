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Артиллерия ВСУ открыли огонь по бойцам, которые пытались вывезти тела солдат ВСУ

ВСУ обстреляли солдат ВС РФ, пытавшихся вывезти тела украинцев из-под Гуева
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Global Look Press

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляла солдат российской армии, пытавшихся вывезти тела украинских военнослужащих из-под Гуева. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах.

По данным собеседников ТАСС, одним из главных желаний родственников украинских солдат, погибших в ходе оккупации Курской области, является достойное захоронение — или хотя бы возможность узнать судьбу своего родственника. При этом, как уточнили источники, командование ВСУ знает об этом и ради сохранения в тайне информации о потерях они всячески препятствуют эвакуации останков солдат ВСУ с поля боя.

Также военный блогер Кирилл Федоров сообщил, что украинские войска в зоне специальной военной операции (СВО) обстреляли российскую эвакуационную группу, которая отправилась за телом своего боевого товарища.

По словам российских военных, украинская сторона специально дождалась того момента, когда эвакуационная группа покинула укрепленные позиции. Один из членов группы получил тяжелые ранения, но его смогли вынести на руках.

Ранее в министерстве обороны рассказали о многочисленных атаках ВСУ на позиции российских военных.

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