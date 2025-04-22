Российский солдат рассказал о страхе ВСУ

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся и не выдерживают стрелкового боя, поэтому чаще выбирают отступать, под натиском российских солдат. Об этом военнослужащий штурмового подразделения группировки «Центр» Денис Халяфиев рассказал РИА Новости.

«Мы шли по посадкам, зашли в населенный пункт Преображенка и выбивали врага из дома в дом. Заходили с гранатами, конечно, и с огнестрельным оружием. В этот раз из гранатомета не отрабатывали, заходили с гранатами, выбивали окна, закидывали гранаты и двоечками заходили в дом. Они боятся стрелкового боя. Большинство сдавали свои позиции и уходили», — рассказал Халяфиев.

Его командир Надемьян Ильбулов добавил, что российские войска умело воспользовались погодными условиями для того, чтобы проникнуть в Преображенку, так как открыто подобраться к селу сложно — оно окружено полями со всех сторон.

18 апреля 2025 года Минобороны сообщило, что российские военные за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР. Речь идет о поселке Валентиновка, селах Калиново, Елизаветовка и Преображенка.

Ранее группировка «Центр» уничтожила опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении.