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Российский БПЛА уничтожил опорный пункт украинских войск в Харьковской области

Минобороны: операторы беспилотника уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области
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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Операторы российского беспилотника 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в Харьковской области уничтожили опорный пункт украинских войск. Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает РИА Новости.

Воздушная разведка выявила большое скопление украинских военных, которые препятствовали штурмовым действиям российских бойцов.

Операторы беспилотного летательного аппарата «Молния» отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона, получив координаты цели, оперативно собрали дрон, снарядили его противотанковой миной и произвели запуск в сторону опорного пункта противника. Беспилотник преодолел все преграды, в том числе системы радиоэлектронной борьбы и пункты воздушного наблюдения, и успешно поразил цель, что позволило продолжить продвижение штурмовых групп.

14 апреля на Украине заявили, что российский FPV-дрон впервые долетел до Запорожья.

Ранее солдат ВСУ поплатился за неприличный жест российскому беспилотнику.

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