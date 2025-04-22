Украинский военный показал неприличный жест российскому БПЛА и поплатился за это

Украинский военный показал неприличный жест российскому дрону, после чего его блиндаж подвергся атаке. Об этом сообщает Telegram-канал «Отряд Морпехов».

Российский беспилотный летательный аппарат во время разведывательного облета обнаружил вражеский блиндаж. В этот момент рядом с укрытием приземлился украинский дрон Mavic, что позволило точно установить координаты блиндажа.

Затем из укрытия, чтобы забрать приземлившийся дрон, вышел украинский военный. Он заметил в небе российский беспилотник и показал неприличный жест в его сторону. Ответ последовал тут же — другой российский дрон нанес по блиндажу точный удар.

19 апреля сообщалось, что в России создали беспилотную логистическую систему «Ямщик» с функцией защиты от дронов.

14 апреля на Украине заявили, что российский FPV-дрон впервые долетел до Запорожья.

Ранее военкор рассказал, как удачливый боец ВС РФ выжил после удара дрона ВСУ.