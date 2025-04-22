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Минобороны РФ рассказало о подразделении, несколько часов отражавшем нападение ВСУ

Минобороны РФ: подразделение ВС России несколько часов отражало атаку ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделение российской армии под командованием лейтенанта Романа Закоты несколько часов отражало атаку Вооруженных сил Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Группа украинских военнослужащих предприняла попытку незаметно подойти к позициям российских войск, но Закота распределил личный состав и одним из первых вступил в бой с ВСУ, отметило агентство.

«В течение нескольких часов подразделение под командованием Романа Закоты отражало нападение врага, стремящегося вернуть утраченные позиции», — говорится в публикации.

Российские военнослужащие отбили атаку: группа украинских военных понесла большие потери и отступила. В Минобороны добавили, что смелые действия Закоты и грамотное руководство позволили создать условия для наступления ВС России.

17 апреля координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по ангарам с украинской техникой и дому с бойцами Вооруженных сил Украины в подконтрольном Киеву Херсоне. Лебедев уточнил, что в результате атаки Вооруженных сил России оказались разрушены два ангара, где хранилась техника ВСУ, а также многоэтажка, стоящая без окон и балконов в промзоне. В здании находились украинские военные от 100 до 150 человек, добавил он.

Ранее встречу российских и украинских бойцов в Пасху сняли на видео.

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