ВСУ больше 10 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

СЦКК: ВСУ 11 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 боеприпасов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 боеприпасов. Об этом сообщили в управлении правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины (бывший Совместный центр контроля и координации, СЦКК).

«Одиннадцать фактов вооруженных атак ВФУ. Одиннадцать вооруженных атак — на горловском направлении», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, как минимум один мирный житель получил ранение.

До этого ВС РФ освободили населенный пункт Новомихайловка в ДНР.

По данным оборонного ведомства, ВС РФ нанесли поражение формированиями бригад территориальной обороны и национальной гвардии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Купянск, Смородьковка, Ивановка в Харьковской области, а также в Кировске и Ямполе в ДНР.

19 апреля на встрече с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Российский лидер принял это решение из «гуманитарных соображений». Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля, перемирие продлилось до 00:00 21 апреля.

Ранее российские военные освободили населенный пункт Шевченко в ДНР.