На Украине ежемесячно заводят тысячи дел о неуплате штрафов за уклонение от мобилизации

На Украине каждый месяц заводят 4,7 тыс. дел о неуплате штрафов за уклонение от мобилизации. Об этом сообщается на сайте портала «Опендатабот».

«С начала года открыто 17 тыс. исполнительных производств за нарушения правил воинского учета - то есть за просроченные и неоплаченные штрафы от военкоматов», — сообщает портал.

Из них 1,9 тыс. открыты в Киеве. Столько же дел открыто в Днепропетровской области и немногим меньше — 1,7 тыс. — в Сумской области Украины. 43,8% штрафов приходится на мужчин в возрасте от 25 до 35 лет. Еще 39% — на мужчин в возрасте от 36 до 45 лет. При этом среди женщин злостных уклонисток в 2025 году насчитали только 22.

С 17 июля 2024 года на Украине начали штрафовать военнообязанных, не обновивших данные в ТЦК. В отношении таких граждан могут быть открыты дела об административных правонарушениях. Их можно будет обжаловать в суде, предоставив документы в подтверждение того, что они не смогли этого сделать своевременно. Размер штрафа составляет от 15 тыс. до 25,5 тысячи гривен ($366-599).

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее в Львовской области оштрафовали мэра за невыполнение плана мобилизации.