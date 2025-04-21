Военкор Коц: Россия показала всему миру, что может отвечать за свои слова

Во время пасхального перемирия по всей линии боевого соприкосновения действительно было тише, но, в первую очередь, потому что замолчали российские орудия. Об этом рассказал военный корреспондент kp.ru Александр Коц.

Что касается Киева, он в очередной раз продемонстрировал абсолютную недоговороспособность, подчеркнул журналист.

«Вслед за энергетическим перемирием мы продемонстрировали способность к прекращению огня по всей линии боевого соприкосновения. Оставляя за собой право отвечать на провокации противника. И подтвердили способность отвечать за свои слова. Кому надо, тот увидел», — сказал Коц.

Как сообщает Минобороны РФ, за время пасхального перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировано 4900 нарушений.

По данным ведомства, ВСУ продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием дронов по российским позициям, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма.

Ранее политолог назвал причины несоблюдения Киевом пасхального перемирия.