Эксперт: Россия сорвала разработку украинского ракетного комплекса «Сапсан»

Удар высокоточным оружием по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан» фактически сорвал дальнейшую разработку этого оружия. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт Александр Перенджиев.

«Комбинированный удар говорит о том, что Россия работает на <...> предотвращение различного рода агрессивных действий со стороны ВСУ и киевского режима в целом. Мы успешно выполняем задачу по демилитаризации Украины за счет таких четких и точечных ударов», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что Вооруженные силы России тщательно отслеживали ход разработки «Сапсана» и вовремя нанесли упреждающий удар, не дожидаясь, когда Киев примет комплекс на вооружение.

18 апреля ВС РФ нанесли групповой удар по месту проведения испытаний ОТРК «Сапсан». Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

По данным ведомства, военнослужащие РФ использовали высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также беспилотники.

Ранее военный эксперт заявил о возможности использования ракет НАТО украинским ОТРК «Сапсан».