Военный эксперт заявил о возможности использования ракет НАТО украинским ОТРК «Сапсан»

Украинские модульные платформы оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Сапсан» могут оснастить ракетами, производимыми странами НАТО. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Эксперт отметил, что отличительной особенностью «Сапсана» служит его модульная конструкция. Благодаря этому платформу могут оснастить противокорабельными, высокоточными и баллистическими ракетами, подчеркнул старший научный сотрудник.

«Есть предположение, что данная модульная платформа на определенном этапе своего развития была адаптирована под натовские стандарты ракетного вооружения», — сказал Степанов.

19 апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли групповой удар по месту проведения испытаний ОТРК «Сапсан». По данным ведомства, они использовали высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также беспилотники.

Ранее российские военные уничтожили три американские авиабомбы ВСУ.