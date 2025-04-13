Российские бойцы ликвидировали две группы иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Ивана Бигму.

По его словам, военнослужащие группировки обнаружили наемников ВСУ в лесном массиве на территории Купянского района.

«Уничтожены две штурмовые группы иностранных наемников из состава отдельной горно-штурмовой бригады», — уточнил Бигма.

Также он рассказал о суточных потерях украинских формирований в зоне ответственности группировки «Запад». Начальник пресс-центра заявил, что за данный промежуток времени бойцы Вооруженных сил РФ ликвидировали более 250 солдат ВСУ.

10 апреля военный эксперт Борис Рожин сообщил, что российские военнослужащие ликвидировали 20-летнего наемника из Литвы Томаса Валентелиса. Он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины. Как рассказали родственники молодого человека, его не стало во время выполнения первого боевого задания в городе Купянске в Харьковской области.

Ранее в зоне боевых действий засняли ликвидацию колумбийского наемника ВСУ.