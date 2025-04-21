Отцу сестер Хачатурян вынесли посмертный приговор

Бутырский районный суд Москвы посмертно признал отца сестер Хачатурян Михаила виновным в систематическом насилии над дочерьми. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Приговор в отношении Михаила Хачатуряна, предположительно, может привести к оправданию убивших в июле 2018 года его дочерей Марии, Крестины и Ангелины, действия которых могут быть признаны необходимой самообороной. Михаил признан виновным в насильственных действияъ сексуального характера, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и изготовлении порнографии.

До этого адвокат сестер Хачатурян Ярослав Пакулин рассказал, что девушки живут порознь, между собой не общаются из-за наложенных судом ограничений, и отца стараются не вспоминать. Сейчас дело сестер Хачатурян поставлено на паузу, но, как ожидается, решение по нему будет вынесено в 2025 году.

27 июля 2018 года три сестры — Крестина, Ангелина и Мария (им было 19, 18 и 17 лет), зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

Несмотря на то что защита сестер Хачатурян настаивала на необходимой самообороне, Следственный комитет России вменяет им убийство по предварительному сговору. По утверждениям девушек, отец систематически применял к ним сексуальное и психологическое насилие, что и подтолкнуло их на этот шаг.

В августе 2021 года повторная экспертиза подтвердила факт насилия со стороны отца. В сентябре после очередной экспертизы также были выявлены педофильские наклонности Михаила Хачатуряна.

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