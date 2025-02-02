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Виктория Дайнеко призвала запретить домашнее насилие

Певица Виктория Дайнеко призвала внести закон о запрете домашнего насилия
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victoriadaineko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Виктория Дайнеко заявила в Telegram-канале о необходимости запрета любого домашнего насилия.

Дайнеко прокомментировала пост астролога Нелли Космос, в котором она осуждает инициативу Госдумы о запрете рекламы тарологов из-за «вреда нравственным устоям». Она считает, что депутатам стоит принять закон о криминализации домашнего насилия. Однако астролог усомнилась, что это случится в ближайшие 20 лет, так как большинство из представителей органов власти – мужчины.

Дайнеко уточнила, что жертвами абьюза становятся не только женщины, но и мужчины. Она также напомнила, что из-за отсутствия каких-то мер пресечения люди годами страдают от побоев и насилия, а потом попадают в тюрьму после самозащиты.

«Понятно, что мужчины сильнее женщин и поэтому они больше страдают, но ведь и мужчинам иногда тоже достается… Не должно быть никакого домашнего насилия вообще!» — заявила артистка.

Дайнеко воспитывает дочь Лидию от барабанщика Дмитрия Клеймана, с которым развелась в 2017 году. В ноябре 2023-го звезда призналась, что сменила дочери фамилию на свою вместо отцовской.

Ранее в Госдуме рассказали, почему Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и Галкина не лишили имущества в России.

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