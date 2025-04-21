Стало известно о жалобах семей бойцов ВСУ российским силовикам

Родственники бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) обращаются к российским силовикам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Бот для сдачи в плен используется и для общения с родственниками солдат ВСУ. Фактически превратился в центр психологической помощи», — заявил он.

Источник агентства добавил, что ежедневно в чат пишут порядка 100 человек, которые рассказывают о том, «какие командиры ВСУ нехорошие». Он подчеркнул, что администраторы сервиса проводят с ними психологические беседы.

До этого в Верховную раду поступили жалобы солдат из 16 воинских частей Вооруженных сил Украины о вымогательстве и поборах со стороны командиров. По словам депутата Анны Скороход, командиры в воинских частях ВСУ «издеваются над военными, бьют их, если они не платят эти деньги». Она отметила, что в перечень «услуг» входит опция уйти на лечение и отправиться в отпуск.

16 апреля депутат Рады Владимир Вятрович заявил, что ситуация с дезертирством в ВСУ крайне тяжелая, политическое руководство Украины боится брать на себя ответственность за мобилизацию.

Ранее в Раде рассказали, сколько солдат ВСУ могли дезертировать.