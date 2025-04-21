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МО РФ сообщило о влиянии перемирия на действия ВСУ

МО РФ: ВСУ снизили активность на поле боя в период перемирия
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Минобороны России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили активность на поле боя в период пасхального перемирия. Об этом заявило министерство обороны России в очередной сводке.

«В дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была существенно снижена», — подчеркнули в ведомстве.

Несмотря на снижение активности, за 27 часов перемирия ВСУ применили 90 дронов, восемь из них — вне зоны СВО, — а также совершили 1404 обстрела из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и сбросили на российские позиции 3316 боеприпасов с квадрокоптеров.

Отмечается, что ВС РФ условия объявленного президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия ВС РФ соблюдали неукоснительно.

19 апреля на встрече с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Российский лидер принял это решение из «гуманитарных соображений». Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля, перемирие продлилось до 00:00 21 апреля.

Ранее депутат Рады рассказал об ультиматуме Трампа Украине по перемирию.

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