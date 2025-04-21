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Глава «Рособоронэкспорта» рассказал о центре починки вертолетов «Ми» в Латинской Америке

Михеев: центр в Перу будет чинить вертолеты «Ми» стран Латинской Америки
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Ирина Алтухова/РИА Новости

Центр по ремонту и техническому обслуживанию вертолетов марки «Ми» откроется в ближайшее время в Перу, он будет обслуживать российскую вертолетную технику стран Латинской Америки, заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, инфраструктурный объект был построен по контракту госкомпании. Он должен открыться в краткосрочной перспективе и сможет обеспечивать поддержание летной годности вертолетов российского производства всех стран Латинской Америки.

В публикации отмечается, что в регионе в эксплуатации находятся порядка 200 вертолетов марки «Ми», в том числе в Мексике, Бразилии, Перу, Колумбии, Венесуэле.

До этого сообщалось, что Россия и Колумбия не могут договориться по вопросу ремонта и обслуживания вертолетов российского производства Ми-17.

Сложности с ремонтом Ми-17 начались в 2023 году. В Колумбии считают, что проблема связана с санкциями против Национальной авиационно-сервисной компании (НАСК), а также с опасением попасть под вторичные санкции США.

Ранее сообщалось, что в Латинской Америке заинтересовались российским оружием.

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