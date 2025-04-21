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Россия и Колумбия не могут договориться о ремонте вертолетов Ми-17

«Известия»: Россия и Колумбия не договорились о ремонте и обслуживании Ми-17
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РИА «Новости»

РФ и Колумбия не могут договориться по вопросу ремонта и обслуживания вертолетов российского производства Ми-17. Об этом сообщает газета «Известия».

В настоящее время в составе Военно-воздушных сил Колумбии находятся 20 вертолетов подобного типа. По словам колумбийского посла в Москве Эктора Аренаса Нейры, российские машины хорошо зарекомендовали себя в географических и климатических условиях страны. Но из-за логистических и финансовых трудностей, которые вызваны геополитической ситуацией, обслуживание и ремонт вертолетов оказались невозможны. Поэтому лишь пять из 20 Ми-17 пригодны для использования.

В российском посольстве в Боготе отметили, что поддерживают контакт с министерством обороны Колумбии по данному вопросу.

Сложности с ремонтом Ми-17 начались в 2023 году. В Колумбии считают, что невозможность получить должное обслуживание связана с отключением России от системы SWIFT и введенными санкциями против Национальной авиационно-сервисной компании (НАСК). В связи с этим Богота опасается попасть под вторичные американские санкции. Москва, в свою очередь, предложила проводить ремонт вертолетов на территории Колумбии, но власти страны не поддержали такую идею.

8 апреля сообщалось, что в Латинской Америке заинтересовались российским оружием.

Ранее Шойгу заявил о планах России увеличить экспорт оружия.

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