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В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области
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Таисия Лисковец/РИА Новости

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Курской области. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

В сообщении сказано, что средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения атаки.

Также в ночь на 21 апреля опасность БПЛА была объявлена на территории Воронежской области.

Режим пасхального перемирия, действовавший в зоне СВО с 19 по 21 апреля, завершился. Перемирие было объявлено 19 апреля по инициативе президента России Владимира Путина. Согласно заявлению Минобороны РФ, все группировки войск строго соблюдали режим прекращения огня, оставаясь на занятых позициях. Однако, как уточнили в ведомстве, украинские формирования за время перемирия предприняли 444 обстрела, 900 ударов БПЛА и атаковали позиции в ДНР, а также приграничные регионы России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ атаковали во время перемирия российскую эвакуационную группу.

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Атаки на Курскую область
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