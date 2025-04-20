Обвиняемый в попытке захвата московского ТЦ отправится на СВО

Адвокат Константин Скрыпник, обвиняемый в попытке хищения по поддельным документам площадей торгового центра (ТЦ) «Галерея Водолей» в Москве, заключил контракт с Минобороны. Об этом пишет ТАСС.

«Рассмотрение уголовного дела Скрыпника приостановлено в связи с заключением им контракта с Минобороны и убытием к месту службы», — сказали агентству в Симоновском суде столицы.

Скрыпнику вменяли два эпизода покушения на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, адвокат и его пособники подделали документы, по которым он в 2014 году якобы купил часть ТЦ. Мужчина находился в розыске с июля 2020 года. Через два года он был задержан в столице и затем арестован. Позже ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Свою вину адвокат не признал.

На момент начала следствия, как уточняется, сумма участков составляла 2 млрд рублей.

16 апреля сообщалось, что замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, арестованный в 2024 году по обвинению в получении особо крупной взятки, заключил контракт на службу в Вооруженных силах, после чего был освобожден из-под стражи. Согласно апелляционному постановлению, расследование уголовного дела в отношении чиновника временно приостановлено.

Ранее сообщалось, что обвиняемый во взяточничестве генерал захотел пойти на СВО.