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Американский конгрессмен подписал снаряд для ВСУ у границы с Россией

Конгрессмен Фитцпатрик подписал украинский снаряд перед атакой на РФ
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Russian Defence Ministry/Global Look Press

Конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик утверждает в соцсети X, что приехал в воинскую часть украинской стороны возле границы с Россией и подписал артиллерийский снаряд перед выстрелом.

В публикации говорится, что конгрессмен направил «послание» России от имени жителей своего избирательного округа в американском штате Пенсильвания.

К посту он прикрепил видео, на котором видно, что мужчина оставляет надпись на снаряде, который забирают солдаты Вооруженных сил Украины, а затем пускают в неизвестном направлении.

Место проведения съемки неизвестно.

До этого военкор Александр Коц показал снаряды с посланием ВСУ. По его словам, российские военнослужащие 810-й бригады наносят артиллерийские удары по позициям противника в отместку за военных корреспондентов, в частности, журналиста «Известий» Александра Федорчака.

В середине марта командир подразделения спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» нашел зажигалку украинского военнослужащего с вопросом «с того света». На этом предмете изображен военный летчик и нанесена надпись на украинском языке: «Ты веришь в привидения?»

Ранее в Минобороны отчитались о соблюдении пасхального перемирия.

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