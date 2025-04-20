Минобороны раскрыло число участвующих в пасхальном богослужении служащих РВСН

МО: более 10 тысяч военных РВСН и их семьи участвуют в пасхальном богослужении

В пасхальном богослужении принимают участие более 10 тысяч военнослужащих ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил (ВС) Росстт и членов их семей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что богослужения проходят в гарнизонах, расположенных от Тверской до Иркутской областей. Всего на территории воинских частей действует более 30 храмов и часовен, добавили в министерстве.

«После чтения канона Великой Субботы был организован крестный ход. В храме царило праздничное пасхальное настроение, а совместное участие в таинстве Евхаристии еще больше сплотило общую радость о Воскресшем Христе», — говорится в сообщении.

В этом году Пасха отмечается 20 апреля, при этом православное и католическое празднество в этом году совпадает. 19 апреля в Великую субботу тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня.

Делегация Фонда Андрея Первозванного, которая получила частицу святого пламени, доставила Благодатный огонь в храм Христа Спасителя. В столице, помимо храма Христа Спасителя, Благодатный огонь передадут в 15 храмов. Полный список храмов есть на сайте ФАП.

Ранее Мишустин объяснил, почему Пасха — особенный день.